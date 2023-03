Gleina - Ein betrunkener 18 Jahre alter Autofahrer hat im Burgenlandkreis mutmaßlich mehrere Unfälle verursacht. Auf der B180 zwischen Freyburg und Gleina kam sein Wagen in der Nacht zum Sonntag in einer Linkskurve von der Straße ab und landete im Straßengraben, wie ein Polizeisprecher in Halle mitteilte. Polizeibeamte befreiten den 18-Jährigen aus dem Wagen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 2,4 Promille. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein Führerschein sichergestellt. Die Polizei hat zudem den Verdacht, dass der Fahrer für einen vorangegangenen Unfall mit einem parkenden Wagen an einer Diskothek in Gleina verantwortlich ist und dort Fahrerflucht begangen hat.