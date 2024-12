Bernburg - Ein betrunkener Autofahrer ist an einer Kreuzung in Bernburg im Salzlandkreis in ein anderes Auto gekracht. Wie die Polizei mitteilte, übersah der 29-Jährige die Vorfahrt eines 37 Jahre alten Autofahrers, als er in dessen abbiegendes Fahrzeug krachte. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen.

Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,26 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem musste er seinen Führerschein abgeben. Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.