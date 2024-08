Ein 34-Jähriger ist in Sonneberg mit seinem Auto vor einer Polizeikontrolle geflohen. Letztlich konnten die Beamten ihn stoppen - und stellten einen erhöhten Promillewert fest.

Sonneberg - Ein betrunkener Autofahrer hat in Sonneberg versucht, vor Polizisten zu flüchten. Die Beamten wollten den 34-Jährigen am frühen Morgen in der Innenstadt kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Als der Mann das Polizeiauto bemerkte, beschleunigte er den Angaben zufolge und fuhr davon.

Die Beamten verfolgten das Auto und konnten den Fahrer schließlich stoppen, wie es hieß. Dabei stellten die Polizisten per Atemtest einen Alkoholwert von 1,17 Promille bei dem 34-Jährigen fest. Sie stellten den Angaben zufolge seinen Führerschein sicher und brachten ihn zur Blutentnahme.