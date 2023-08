Emsbüren - Ein 22-Jähriger hat sich nahe Emsbüren (Landkreis Emsland) mit seinem Auto überschlagen und ist schwer verletzt worden. Der Mann fuhr in der Nacht zum Samstag auf der Ahler Straße, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn in einen Graben abkam, wie die Polizei mitteilte. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Einen Alkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro.