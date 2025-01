In Zerbst werden fahrende Autos auf einer Straße zur Zielscheibe für Feuerwerksraketen. Zwei Betrunkene zünden sie aus einer Wohnung heraus. Das geht glimpflich aus.

Zerbst - Fahrende Autos sind auf einer Straße in Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld aus einer Wohnung heraus von zwei jungen Männern mit Feuerwerksraketen beschossen worden. Die 18 und 20 Jahre alten Täter waren betrunken, wie die Polizei mitteilte. Sie hätten am Freitagabend mehrere Raketen gezündet und seien dabei von Zeugen beobachtet worden, hieß es. Verletzt wurde niemand. Da die Feuerwerkskörper gezielt auf eine vielbefahrene Straße gerichtet wurden, leitete die Polizei ein Strafverfahren ein, etwa wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.