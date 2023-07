Betrunkene randalieren in Fürstenwalde: Sachschaden

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Fürstenwalde - Eine 22-jährige Frau und ein 21-Jähriger haben in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) betrunken auf einer Baustelle randaliert und Autos beschädigt. Wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte, haben die beiden am Sonntagabend sieben Autospiegel zerschlagen und auf einer Baustelle mit Geräten und Gullideckeln einen Schaden von insgesamt 4000 Euro angerichtet. Bei der Frau wurde ein Wert von 2,37 Promille und bei dem Mann 1,3 Promille gemessen. Gegen die beiden wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gestellt.