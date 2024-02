Thale - Die Fahrt einer betrunkenen Frau mit einem Kind im Auto hat nach einem Rempler auf einem Supermarktplatz in Thale im Harz ein Ende gefunden. Ein Atemalkoholtest bei der 33-Jährigen aus Ballenstedt habe 3,21 Promille ergeben, teilte die Polizei am Samstag mit. In dem Auto war den Angaben zufolge der fünf Jahre alte Sohn der Frau, die mit ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz am Freitagabend ein geparktes Auto gestreift hatte. Der 33-Jährigen seien sowohl die Autoschlüssel als auch der Sohn abgenommen und dem Vater und Ehemann übergeben worden. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet, wie es hieß.