Eine Autofahrerin ist so betrunken, dass sie Schlangenlinien fährt und sich eine Einparkhilfe kommen lässt. Doch der Mann ist auch nicht mehr nüchtern.

Bremerhaven - Mitten auf der Straße hat eine betrunkene Autofahrerin in Bremerhaven ihr Auto abgestellt und sich Hilfe zum Einparken geholt. Der kurz darauf herbeieilende Helfer sei ebenfalls nicht mehr nüchtern gewesen, teilte die Polizei mit. Zeugen hatten beobachtet, wie die Frau am Freitagabend offenbar Schwierigkeiten hatte, ihr Auto in der Spur zu halten. Sie fuhr Schlangenlinien und gefährdete einen Taxifahrer und einen Radler.

Die Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamten bescheinigten der Frau nach einer Atemalkoholmessung vor Ort „absolute Fahruntüchtigkeit“. Sie und der zum Einparken geholte Helfer mussten sich einer Blutprobe auf dem Polizeirevier unterziehen. Beide müssen sich den Angaben zufolge wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.