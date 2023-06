Löderburg/Hecklingen - Zwei stark Betrunkene sind am Samstag im Salzlandkreis mit einem Auto vor der Polizei geflüchtet und haben Beamte angegriffen. Der Mann und die Frau hätten abwechselnd einen Pkw gesteuert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zunächst seien sie in Löderburg auf einem Supermarktparkplatz Zeugen wegen ihres „schwankenden Ganges“ und eines fast verursachten Unfalls aufgefallen. Sie seien anschließend in Löderburg gegen ein Verkehrsschild gefahren. Es sei ihnen auch gelungen, eine Straßensperre der Polizei zu umfahren. In Hecklingen konnten sie den Angaben zufolge dingfest gemacht werden.

Bei dem 42-Jährigen zeigte der Atemalkoholtest laut Polizei einen Wert von 3,55 Promille an, die 39 Jahre alte Frau verweigerte den Test. Sie seien im Laufe der Maßnahmen im Polizeirevier immer aggressiver geworden, hieß es. Die Frau habe geschlagen und Beamte bespuckt, sie wurde an Händen und Füßen gefesselt. Wegen ihres Zustands seien die beiden zunächst in eine psychiatrische Klinik gekommen. Verletzte habe es keine gegeben.