Reichenbach - Eine betrunkene Autofahrerin hat sich bei einem Autounfall im Vogtlandkreis schwer verletzt. Die 41-Jährige war in Reichenbach mit 1,7 Promille und ohne Führerschein unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ihr Auto war am Sonntag in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und rammte eine Laterne, einen Verkehrsspiegel sowie zwei Straßenschilder, bevor es in einer Gruppe von Bäumen zum Stehen kam. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.