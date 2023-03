Berlin - Eine betrunkene Autofahrerin hat in Berlin-Moabit einen Unfall verursacht, bei dem drei Männer verletzt worden sind. Die 26-Jährige war am frühen Mittwochmorgen bei der Abfahrt von der Bundesautobahn 100 auf Höhe der Spennrathbrücke gegen ein vor ihr fahrendes Auto eines Fahrdienstleisters gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach war sie mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Der 61 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde bei dem Unfall am Kopf verletzt. Die beiden 37 Jahre alten Mitfahrer kamen mit Verletzungen am Kopf und einem gebrochenen Arm ebenfalls in ein Krankenhaus.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der 26-Jährigen ergab 2,5 Promille. Außerdem konnte die Frau keinen Führerschein vorweisen. Sie blieb unverletzt, kam jedoch aufgrund ihres Rausches vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Bundesautobahn Richtung Norden war an der Unfallstelle für rund zwei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.