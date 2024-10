Mit gefälschten Steuerbescheiden versuchen Betrüger in Sachsen-Anhalt, an Geld zu kommen. In den Briefen fordern sie Nachzahlungen. Aber man kann sich schützen.

Magdeburg - Gefälschte Steuerbescheide sind in Sachsen-Anhalt im Umlauf. Betrüger verschicken die vermeintlichen Bescheide per Post mit dem Absender Finanzamt oder „Finanzbehörden der Bundesrepublik Deutschland“, wie das Finanzministerium mitteilte. Im Brief fordern die Betrüger demnach eine Steuernachzahlung per Überweisung.

Um nicht auf die Betrüger hereinzufallen, empfiehlt das Ministerium, die Bankverbindung mit der auf früheren Briefen des Finanzamts zu vergleichen und im Zweifel dort nachzufragen. Auch in Sachsen warnte Anfang Oktober das Landesamt für Steuern und Finanzen vor gefälschten Steuerbescheiden.