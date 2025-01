Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Betrüger geben sich als Touristen in Not aus und bitten um Geld. Eine Frau und zwei Männer fielen darauf rein.

Leipzig/Markkleeberg - Vermeintliche Touristen haben eine Frau und zwei Männer in und um Leipzig um mehrere Tausend Euro gebracht. Ein 22-Jähriger wurde am Mittwochmittag vor einem Einkaufszentrum in Markkleeberg von einem Mann angesprochen, wie die Polizei mitteilte. Der Unbekannte gab vor, in Deutschland Urlaub zu machen und kein Geld abheben zu können.

Laut Polizei fragte er den 22-Jährigen, ob dieser für ihn Geld abheben könne - das Geld würde er direkt überweisen. Dies tat der Mann augenscheinlich auch per App und zeigte ihm als Beweis die vermeintliche Überweisung auf dem Smartphone. Der 22-Jährige hob daraufhin 1.000 Euro ab und stellte erst nach dem Abschied von dem Mann fest, dass kein Geld auf seinem Konto eingegangen war.

Die Polizei warnt vor der Masche

Ähnlich wie dem 22-Jährigen erging es unabhängig voneinander einem Mann und einer Frau in Leipzig am Mittwochvormittag. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten und warnte, dass es technische Möglichkeiten gibt, Überweisungen vorzutäuschen. Das Vorzeigen auf dem Telefon sei kein verlässlicher Beweis, dass Geld tatsächlich überwiesen wurde.