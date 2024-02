Halle - Zwei Unbekannte haben sich als Polizisten ausgegeben und einem Mann in der Nacht auf Montag Geld und persönliche Dokumente gestohlen. Ein Polizeisprecher sagte am Montag, dass der Mann in seinem Kleintransporter auf dem Parkplatz Petersberg an der A 14 übernachtet habe. Dort haben demnach die beiden vermeintlichen Polizisten an seinen Wagen geklopft und diesen durchsucht. Dabei entwendeten sie dem Mann einen Rucksack mit einem höheren vierstelligen Geldbetrag darin sowie Dokumente. Die beiden Unbekannten flohen zu Fuß. Die Polizei sucht nun nach den Tätern.