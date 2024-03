Ein Mann sitzt am Laptop und hält ein Smartphone mit in der Hand.

Jena - Eine Betrugsmasche im Internet hat eine Rentnerin in Jena rund 20.000 Euro gekostet. Während die 74-Jährige an ihrem PC arbeitete, öffnete sich ein Fenster mit einer Nachricht auf ihrem Bildschirm, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Darin wurde sie aufgefordert, eine Telefonnummer vom angeblichen Microsoft Support zu kontaktieren. Die Frau kam dem nach und gab dabei sensible Daten auch zu ihrem Onlinebanking preis.

Dies nutzten die Betrüger, um widerrechtlich mehrere Überweisungen zu tätigen. Als die Frau den Betrug bemerkte, waren bereits rund 20.000 Euro weg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnte erneut davor, persönliche oder sensible Daten wie Kontoangaben oder Pin- und TAN-Codes am Telefon und vor allem nicht an Fremde herauszugeben.