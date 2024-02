Dresden - Betrüger haben mit einem sogenannten Schockanruf 30.000 Euro und Goldmünzen von einer Seniorin in Dresden erbeutet. Die Seniorin übergab das Geld und die Goldmünzen am Donnerstag an einen vermeintlichen Geldboten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auch mit anderen Maschen versuchten Betrüger am Donnerstag, Menschen in Dresden und Umgebung um ihr Erspartes zu bringen.

Der Polizei wurden elf Schockanrufe gemeldet, bei denen die Betrüger behaupteten, ein Angehöriger brauche nach einem Unfall Geld für eine Kautionszahlung. Bei anderen Anrufen in Dresden-Trachau und -Striesen behaupteten die Betrüger laut Polizei, dass Angehörige der Angerufenen im Krankenhaus Geld für Medikamente benötigten. In Dresden-Pennrich gaukelten die Täter den Angaben zufolge einem Mann ein vermeintliches Virus auf seinem Computer vor, um ihm Geld für eine Reparatur zu entlocken.

In einem anderen Fall in Dresden-Johannstadt gaben sich die Betrüger als Polizisten aus und behaupteten, einem Mann wäre Falschgeld ausgezahlt worden, das nun abgeholt werden solle. In diesen Fällen hatten die Betrüger aber keinen Erfolg, hieß es.