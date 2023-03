Erfurt - Betrüger haben mit dem Enkeltrick mehr als 30.000 Euro von einer Seniorin erbeutet. Als am Donnerstag das Telefon einer 86-Jährigen klingelte, meldete sich ein Mann und gab sich als ihr Enkel aus, wie die Polizei am Freitag berichtete. Der Betrüger erzählte den Angaben zufolge von einem von ihm verursachten tödlichen Verkehrsunfall und bat um Geld. Die Rentnerin habe daraufhin Geld und Goldschmuck im Wert von über 30.000 Euro zusammen gesammelt und an der Wohnungstür einem unbekannten Mann übergeben. Als er verschwunden war, sei sie sich dem Betrug bewusst geworden. Nun wird in dem Fall ermittelt.

Beim sogenannten Enkeltrick melden sich angebliche Verwandte wegen eines vorgetäuschten finanziellen Notfalls. Die Betrüger rechnen skrupellos mit der Schockstarre erschütterter Opfer und setzen sie massiv unter Druck.