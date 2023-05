Neustadt - Betrüger haben mit Hilfe von Whatsapp-Nachrichten einen 76-Jährigen in Neustadt im Vogtlandkreis um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der ältere Mann das Geld auf ein fremdes Konto überwiesen in dem Glauben, seinem Sohn aus einer finanziellen Notlage zu helfen. Zuvor hatte ein Unbekannter den Senior den Angaben zufolge per Whatsapp angeschrieben, sich als dessen Sohn ausgegeben und eine neue Handynummer mitgeteilt. Als der Unbekannte im Anschluss noch mehr Geld gefordert hätte, sei der 76-Jährige misstrauisch geworden und habe die Polizei informiert. Diese rät dazu, in ähnlichen Situationen stets zu überprüfen, ob es sich tatsächlich um die angeblichen Verwandten und Bekannten handelt.