Osnabrück - Die Polizei in Niedersachsen hat einer mutmaßlichen Betrügerbande bei einer Geldübergabe das Handwerk gelegt. Nachdem ein 83-Jähriger regelmäßig Geld an eine vermeintlich 70-Jährige überwiesen hatte, deckte die Polizei in Melle (Landkreis Osnabrück) den Betrug auf. Die Altersspanne der Tatverdächtigen reicht den Angaben zufolge von 15 bis 66 Jahre.

Unter dem Vorwand, gemeinsame Freizeitaktivitäten unternehmen zu wollen, hatte die angeblich 70-Jährige vor einigen Wochen mit dem Mann über eine Zeitungsannonce Kontakt aufgenommen. Nach mehreren Telefonaten habe der Geschädigte ihr vierstellige Geldbeträge und diverse Wertgegenstände zur Begleichung angeblicher Schulden übergeben.

Am vergangenen Donnerstag schöpfte der Senior nach einem weiteren Telefonat Verdacht und wandte sich an die Polizei. In Absprache mit der Polizei begab er sich am Abend zum vereinbarten Treffpunkt der Geldübergabe. Kurze Zeit später nahm die Polizei nach eigenen Angaben die fünf Verdächtigen - drei Frauen, zwei Männer - fest. Nach Abschluss polizeilicher Maßnahmen wurden die Beschuldigten am nächsten Tag entlassen.