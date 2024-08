Betrugsmasche mit gefälschten Zugängen zu einer Verkehrs-App: Die Accounts werden in sozialen Netzwerken verkauft, die Verkehrsbetriebe bleiben auf den Kosten sitzen. Jetzt gab es Durchsuchungen.

Leipzig - Ein umfangreicher Betrug mit einer App der Verkehrsbetriebe Leipzig beschäftigt derzeit die Polizei. Es habe Durchsuchungen bei elf Tatverdächtigen im Raum Leipzig gegeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Die Jugendlichen und Heranwachsenden sollen über mehrere Monate hinweg mit rechtswidrig erlangten Personen- und Zahldaten fremder Menschen eine Vielzahl von Accounts in der App „LeipzigMOVE“ erstellt und diese über soziale Netzwerke verkauft haben. Gegen die Tatverdächtigen werde wegen gewerbsmäßigem Computerbetrugs ermittelt, so die Behörden.

Mit den Accounts konnten nicht nur Tickets gekauft, sondern auch Taxifahrten bezahlt und Fahrräder sowie E-Scooter ausgeliehen werden. Die Kosten wurden den Inhabern der missbrauchten Kontodaten in Rechnung gestellt. Allein im Zeitraum von Januar bis Oktober 2023 entstand den Leipziger Verkehrsbetrieben, die den Geschädigten die in Rechnung gestellten Kosten erstattet haben, durch derartige Straftaten ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 135.000 Euro.

Bei den Durchsuchungen wurden zahlreiche Mobiltelefone und Computer sowie mehrere Datenträger sichergestellt. Diese werden laut Polizei und Staatsanwaltschaft in den kommenden Monaten durch Spezialkräfte ausgewertet.