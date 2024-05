Das Kreuzfahrtschiff "Silver Ray" in einer Halle der Meyer Werft. Die Werft plant nach Angaben des Betriebsrats den Abbau von bis zu 440 Stellen.

Papenburg - Die Papenburger Meyer Werft plant nach Angaben des Betriebsrats den Abbau von rund 440 Stellen. Das sagte der Betriebsratschef der Werft, Andreas Hensen, am Mittwochmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Eine Stellungnahme der Meyer Werft ist angefragt und lag zunächst nicht vor. Hensen zufolge soll der Stellenabbau vor allem Mitarbeiter betreffen, die nicht direkt am Bau von Schiffen beteiligt sind. Die finanzielle Lage des Traditionsunternehmens gilt schon länger als angespannt. Das Unternehmen beschäftigt rund 3000 Werftmitarbeiter und sichert Zulieferern und Dienstleistern in der Region Aufträge. Zunächst hatte der NDR über die Pläne berichtet.