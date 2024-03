In der vergangenen Woche wurde erneut in dem freien Theater eingebrochen. Diesen Samstag soll sich jedoch schon wieder der Vorhang heben.

Halle - Nach zwei Einbrüchen binnen eines Monats will das WUK Theater Quartier nach eigenen Angaben schnellstmöglich den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Schon am Samstag sei die erste Lesung geplant, teilte das Theater mit. Jedoch gebe es Änderungen im Spielplan: Eine Benefizveranstaltung und der Auftakt einer Konzertreihe finden später statt als geplant.

In der Nacht zum 28. Februar war erneut in das Theater Quartier eingebrochen worden. Die Werkstatt, der Saal, beide Probe- sowie Lagerräume und Büros seien aufgebrochen und verwüstet worden, hieß es in einer Mitteilung.

Bereits am 31. Januar war in das freie Theater eingebrochen worden. Danach hatte das Haus zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um das Gebäude und das Inventar zu sichern. Am Wochenende seien weitere Maßnahmen erfolgt, wie es hieß.