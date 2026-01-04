Nach dem Stromausfall in Berlin sind Tausende Haushalte wieder am Netz - allerdings nicht so viele wie erhofft.

Viele Haushalte im Südwesten Berlins haben die erste Nacht in Kälte und Dunkelheit verbracht - und sind weiterhin ohne Strom.

Berlin - Rund 7.000 vom Stromausfall betroffene Haushalte in Berlin werden seit den frühen Morgenstunden wieder mit Elektrizität versorgt. „Bis zum 4. Januar 3.23 Uhr konnten wir in mehreren Stufen rund 7.000 Haushalte und 150 Gewerbe insbesondere im Bereich Lichterfelde wieder versorgen“, teilte Stromnetz Berlin in der Nacht auf seiner Webseite mit. Damit sind noch rund 38.000 Haushalte und mehr als 2.000 Gewerbekunden nicht wieder am Netz. Stromnetz Berlin geht weiterhin davon aus, dass erst am Donnerstagnachmittag wieder alle betroffenen Haushalte mit Strom versorgt werden können.

Der Stromausfall dauert seit Samstagfrüh an. Am Samstag hieß es, dass 10.000 Haushalte in Lichterfelde im Laufe des Tages wieder mit Elektrizität zu Hause rechnen könnten - das hatte zunächst offenbar nicht geklappt.

Am frühen Samstagmorgen hatte der Brand an einer Kabelbrücke über den Teltowkanal zum Kraftwerk Lichterfelde wichtige Leitungen beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Dem für politische Straftaten zuständigen Staatsschutz lag ein Bekennerschreiben vor, das nach offiziellen Angaben auf Echtheit geprüft wurde. Wer dahinterstecken könnte, war zunächst nicht bekannt. Man gehe von einer mutwilligen Tat aus, sagte eine Sprecherin von Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD).