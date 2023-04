Görlitz - Ein 87 Jahre alter Autofahrer hat am Samstag in Görlitz die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen hohen Sachschaden angerichtet. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, begann das Verhängnis beim Abbiegen. Der Fahrer bekam die Kurve nicht richtig hin und geriet auf einen Gehweg. Hier touchierte er ein geparktes Auto und eine Steinmauer, wie es hieß. Beim Versuch, seinen Wagen in eine Parklücke zu fahren, sei er dann gegen ein weiteres geparktes Auto gestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde auch der Pkw davor in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei bezifferte den Schaden an allen Fahrzeugen auf gut 16.000 Euro und informierte die Fahrerlaubnisbehörde.