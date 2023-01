Besucher aus dem All: Der seltene Gast aus der Eiszeit

Letzte Chance für alle Menschen: Ab Mitte Januar ist der Komet C/2022 E3 am Firmament zu sehen. Zum letzten Mal für alle, die heute leben. Denn er kehrt erst im Jahr 52000 zur Erde zurück

San Diego/Halle/MZ - Er ist kein alter Bekannter, der immer mal wieder vorbeikommt. Er hat bisher auch nicht einmal einen richtigen Namen. C/2022 E3 haben ihn die Astronomen der Zwicky Transient Facility (ZTF) in Kalifornien getauft. Sie hatten den Flugkörper mit Hilfe des Samuel-Oschin-Teleskops vom Palomar Observatorium in der Nähe von San Diego im März 2022 in der Nähe der Umlaufbahn des Jupiter entdeckt. C/2022 E3 nähert sich der Erde seitdem unaufhörlich. Zum ersten Mal seit der Zeit der Neandertaler vor 50.000 Jahren wird der Komet sich auf seiner elliptischen Umlaufbahn ab 12. Januar wieder der Erde nähern und auch zu sehen sein. Nicht nur für Hobbyastronomen und Himmelsfotografen, sondern zumindest bei wolkenlosem Nachthimmel auch für Beobachter mit bloßem Auge.