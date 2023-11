Halle - Der Fußball-Drittligist Hallescher FC hat mit tiefer Trauer und Bestürzung auf den Tod eines Fans reagiert. „Mit tiefem Schmerz und traurigem Herzen gedenken wir einem Mitglied unserer rot-weißen Familie. Die Gewissheit seines Verlusts hat uns schwer getroffen. Unser tiefstes Mitgefühl gilt der Familie und den Angehörigen. In dieser schweren Zeit sind unsere Gedanken bei euch“, teilte der HFC auf Facebook mit.

Während der Drittligapartie am Samstag zwischen Halle und dem 1. FC Saarbrücken (0:2) war es zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Zuschauer musste intensivmedizinisch von Notärzten behandelt und reanimiert werden. Anschließend ist der Mann in einem Krankenhaus gestorben, teilte der HFC am Sonntag mit. Die Fans hatten während der Rettungsmaßnahme zwischen der 20. und 45. Minute ihren Support eingestellt.