Stuttgart - Für Nationaltrainer Didier Deschamps und Verteidiger Ibrahima Konaté ist Frankreichs Offensiv-Ass Ousmane Dembélé der Spieler der Saison. Der 28-Jährige hätte den Ballon d'Or als weltbester Fußballer verdient, sagten beide vor dem Nations-League-Halbfinale gegen Spanien am Donnerstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) in Stuttgart.

Dembélé habe eine „außergewöhnliche Saison“ gespielt, meinte der frühere Leipziger Konaté, der seit 2021 beim FC Liverpool unter Vertrag steht. Hätte er die Wahl, würde er sich für den Ex-Profi von Borussia Dortmund entscheiden, erklärte Deschamps. Auch Spaniens Jungstar Lamine Yamal vom FC Barcelona, laut Konaté ein „Fußballgenie“, gilt als Kandidat für die Auszeichnung.

48 Torbeteiligungen in 49 Spielen

Dembélé hat mit Paris Saint-Germain am vergangenen Samstag erstmals die Champions League gewonnen. Für Frankreichs Spitzenclub kam er in der abgelaufenen Saison auf 33 Tore und 15 Vorlagen in 49 Pflichtspielen. Ob er gegen Spanien von Beginn an aufläuft oder so kurz nach dem Finale der Königsklasse gegen Inter Mailand (5:0) zunächst noch geschont wird, ist offen.

Im vergangenen Jahr verloren die Franzosen im Halbfinale der EM gegen Spanien. Dennoch sei das nun „keine Revanche“, meinte Konaté. Die Nations League sei bei allem Respekt doch etwas niedriger anzusiedeln. Auch Coach Deschamps erklärte, dass er das Wort „Rache“ nicht möge.