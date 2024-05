Gera - Ein früherer hoher Justizbeamter muss sich wegen Bestechlichkeit und Untreue ab Donnerstag (9.00 Uhr) vor dem Geraer Landgericht verantworten. Er soll als einstiger Referatsleiter am Thüringer Oberlandesgericht in Jena Unternehmern gegen private Darlehen Aufträge für das Oberlandesgericht zukommen lassen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm zahlreiche Fälle zur Last.

Dabei soll sich zwischen 2012 und 2019 ein fortgesetzter Austausch von Darlehen und Rückzahlungsstundungen einerseits und Auftragsvergaben an verschiedene Firmen andererseits entwickelt haben. Dem Land Thüringen sind laut Anklage dadurch mindestens mehrere hunderttausende Euro Schaden entstanden. Mit dem früheren Referatsleiter sitzen auch zwei mitangeklagte Unternehmer auf der Anklagebank. Für das Verfahren sind Termine bis Ende Dezember vorgesehen.