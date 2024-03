Jüterbog - Die bisherige Brandenburger AfD-Landeschefin Birgit Bessin verzichtet auf ihr Amt. „Ich kandidiere nicht mehr für den Landesvorstand“, sagte Bessin am Samstag auf dem AfD-Landesparteitag in Jüterbog. Sie sei bereit, die Partei nach vorne zu stellen, damit es nicht zu einem Machtkampf zwischen ihr und Réne Springer komme. Er will für den Landesvorsitz kandidieren. „Für mich ist es wichtig (...), dass wir aus diesem Parteitag geschlossen herausgehen, dass wir als Einheit heraus dastehen, dass wir gemeinsam in den Wahlkampf gehen.“ Die Partei müsse bei der Kommunalwahl ein maßgeblicher Faktor werden.

Bessin war vor zwei Jahren zur Landesvorsitzenden gewählt worden, nachdem sie nach der Annullierung der Parteimitgliedschaft von Andreas Kalbitz die Landespartei als Co-Vorsitzende kommissarisch geführt hatte. Der Verfassungsschutz Brandenburg stuft den AfD-Landesverband seit 2020 als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. „Wir sind keine rechtsextremistische Partei. Wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes“, meinte Bessin. Im Juni stehen die Kommunal- und Europawahl an, im September wird ein neuer Landtag gewählt.