Amsterdam - Für Xavi Simons ist die Leihe zu Fußball-Bundesligist RB Leipzig der richtige Schritt gewesen. „Die Entscheidung hat sich bezahlt gemacht. Ich habe mich dort entwickelt“, sagte der niederländische Nationalspieler. „Wir haben auf einem hohen Niveau mit enormer Intensität gespielt. Das hat mich zu einem besseren Spieler gemacht.“

Der 21-Jährige war von Paris Saint-Germain nach Leipzig ohne Kaufoption verliehen. Aktuell bemüht sich RB-Sportdirektor Rouven Schröder um eine erneute Leihe, da ein Kauf nicht zu stemmen ist. Simons reifte in kurzer Zeit zur unumstrittenen Stammkraft. In 32 Bundesliga-Spielen schoss er acht Tore und bereitete 13 weitere vor. Bei der EM wird er mit den Niederlanden am 21. Juni in Leipzig auf Frankreich treffen.