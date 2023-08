Schwarzenberg - Das Gewerbegebiet an der Straße „Am Waserwerk“ in Schwarzenberg ist jetzt besser vor Hochwasser geschützt. Wie die Landestalsperrenverwaltung am Mittwoch mitteilte, wurde der Bau einer Hochwasserschutzwand am linken Ufer des Schwarzwassers fertiggestellt. Die Arbeiten dauerten rund 15 Monate und kosteten etwa 940.000 Euro. Zusätzlich seien zwischen den Wasserwerken Schwarzenberg und dem Stadtteil Neuwelt/Hammerstraße die bestehenden Ufer punktuell erhöht worden.