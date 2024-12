Berlin - Der Reiseverkehr in Berlin läuft am Heiligabend bislang ohne größere Zwischenfälle. Am Flughafen Berlin-Brandenburg gehe es ruhig und besinnlich zu, wie eine Sprecherin sagte. Die größte Reisewelle habe es am 23. Dezember gegeben. Am 24. und 25. seien deutlich weniger Passagiere unterwegs. Ab dem 26. sei wieder mehr los.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, am Berliner Hauptbahnhof gebe es wie erwartet ein höheres Reiseaufkommen. „Im Moment läuft alles stabil“, sagte er am Nachmittag. An Heiligabend sind seinen Angaben zufolge nicht mehr Züge unterwegs als gewöhnlich. Auf besonders nachgefragten Strecken führen aber längere Züge mit mehr Sitzplätzen.

Für Autofahrer in Berlin gab es der Verkehrsinformationszentrale zufolge keine längeren Staus.