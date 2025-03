Nirgendwo in Deutschland arbeiten anteilsmäßig so viele Frauen wie in Sachsen. Besonders hoch ist die Quote im Landkreis Zwickau.

Beschäftigungsquote von Frauen in Sachsen am höchsten

Der Anteil arbeitender Frauen ist in Sachsen in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. (Symbolbild)

Dresden - In Sachsen ist die Beschäftigungsquote von Frauen mit 64,6 Prozent bundesweit am höchsten. Rund 783.000 der 1,2 Millionen Frauen im erwerbsfähigen Alter arbeiten sozialversicherungspflichtig, wie die Bundesagentur für Arbeit in Sachsen vor dem Frauentag am 8. März mitteilte.

„Ein Grund für die hohe Beschäftigungsquote im Vergleich zu den anderen Regionen liegt vor allem an der traditionell hohen Erwerbsneigung der Frauen in Sachsen“, sagte Klaus-Peter Hansen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Sachsen demnach.

Ost-Länder vorne

Im bundesweiten Vergleich liegen die Ost-Länder bei der Beschäftigungsquote auf den Spitzenplätzen. Hinter Sachsen auf Platz eins folgen Brandenburg (63 Prozent), Thüringen und Sachsen-Anhalt (beide 62,9 Prozent). Die geringsten Beschäftigungsquoten gibt es in Bremen (52,3 Prozent), im Saarland (55 Prozent) und in Nordrhein-Westfalen (55,8 Prozent). Im bundesweiten Durchschnitt liegt die Beschäftigungsquote der Frauen bei 58,9 Prozent.

Im langjährigen Vergleich ist die Quote in Sachsen den Angaben nach deutlich gestiegen. Seit 2014 gab es ein Plus von etwa 5 Prozentpunkten. Am höchsten ist der Anteil arbeitender Frauen im Landkreis Zwickau (68,1 Prozent), am niedrigsten in Chemnitz (61,7 Prozent).

Auffällig sei, dass viele Frauen in Teilzeit arbeiten (54 Prozent der beschäftigten Frauen) und im Vergleich zu männlichen Kollegen seltener Führungsaufgaben übernehmen (35 Prozent auf der ersten Führungsebene).