Hannover/Berlin - Beschäftigte der kommunalen Rettungsdienste haben in Hannover gegen die Arbeitszeit protestiert. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu der Aktion unter dem Motto „Lebensretter in Not“ aufgerufen. Rund 120 Teilnehmer versammelten sich am Dienstag vor der Niederlassung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Niedersachsen. „Die Beteiligung war gut und die Stimmung auch“, sagte eine Verdi-Sprecherin. Der Gewerkschaft zufolge beträgt die Höchstarbeitszeit für die Beschäftigten im Rettungsdienst 48 Stunden in der Woche. Die Gewerkschaft fordert 42 Stunden.

Hintergrund der Aktion sind Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände in Berlin. Nach Schätzung von Verdi Niedersachsen-Bremen sind in Niedersachsen etwa 1000 Menschen im kommunalen Rettungsdienst beschäftigt. In Bremen gibt es laut Verdi keinen kommunalen Rettungsdienst. Bei der Protestaktion handelte es sich laut Verdi aber nicht um einen Streik.