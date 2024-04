Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an.

Boxberg/O.L. - Die Piloten eines Rettungshelikopters konnten im Landkreis Görlitz einen größeren Waldbrand verhindern. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach habe die Besatzung des Hubschraubers am Sonntagmittag eine Rauchentwicklung im Bereich eines Waldes in Boxberg/obersorbisch Hamor wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Diese bestätigte den Brand und löschte die circa 300 Quadratmeter große Fläche. Aktuell sei der Sachschaden noch nicht bezifferbar, hieß es. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.