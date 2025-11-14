16 Meter hoch, aus Thüringen und ein echter Hingucker: Zum elften Mal bringt Thüringen die Weihnachtsstimmung nach Berlin.

Eine „Gemeine Fichte“ aus Sömmerda wird in diesem Jahr den Pariser Platz in Berlin schmücken. (Archivbild)

Berlin/Sömmerda - Der Berliner Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor kommt in diesem Jahr erneut aus Thüringen. Eine 16 Meter hohe „Gemeine Fichte“ soll am 22. November in Sömmerda im Norden Thüringens geschlagen und anschließend per Spezialtransport in die Bundeshauptstadt gebracht werden, teilte der Landesforstbetrieb Thüringenforst mit.

Es sei bereits das elfte Mal, dass der Berliner Weihnachtsbaum aus Thüringen komme, hieß es weiter. Die Fichte wird anschließend rund einen Monat lang den Pariser Platz schmücken.