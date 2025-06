Berlin - Die Berlinerinnen und Berliner wählen am 20. September 2026 ihr Landesparlament. Den Termin hat der Senat bei seiner jüngsten Sitzung festgelegt, wie die Senatskanzlei mitteilte. Am gleichen Tag sind auch die Wahlen zu den Bezirksparlamenten.

Für die Wahl zum Abgeordnetenhaus hat der Senat außerdem die Verteilung der Wahlkreise bestimmt. Alle Wahlkreise sollen ungefähr die gleiche Anzahl von Wahlberechtigten haben. Berlinweit gibt es insgesamt 78.

Im Vergleich zur Wahl zum Abgeordnetenhaus 2021 beziehungsweise deren Wiederholung im Jahr 2023 bekommt der Bezirk Treptow-Köpenick einen zusätzlichen Wahlkreis. Friedrichshain-Kreuzberg hat einen weniger.

Pannenwahl 2021 musste wiederholt werden

Die Abgeordnetenhauswahl im September 2021 fand gemeinsam mit der Bundestagswahl statt und war geprägt von organisatorischen Problemen und Wahlfehlern. Dazu zählten falsche oder fehlende Stimmzettel, die zeitweise Schließung von Wahllokalen und lange Schlangen davor mit teils stundenlangen Wartezeiten. Manche Wahllokale hatten noch weit nach 18.00 Uhr geöffnet.

Die Landeswahl musste auf Anordnung des Berliner Verfassungsgerichtshofes am 12. Februar 2023 komplett wiederholt werden. Die fünfjährige Legislaturperiode, die 2021 begonnen hatte, lief aber weiter, so dass im September 2026 wieder gewählt wird.

„Berlin-Marathon“ ist am 27. September, also nicht am Wahltag. 2021 hatte die Sportveranstaltung mit Zehntausenden Teilnehmern zu den Problemen beigetragen. Sie erschwerte das Durchkommen in der Stadt, so dass zum Beispiel fehlende Wahlzettel nicht schnell nachgeliefert werden konnten.