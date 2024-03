Menschen feiern bei der Technoparade „Rave the Planet“ vor der Siegessäule auf einem Wagen.

Berlin - Die Berliner Clubszene freut sich über die Anerkennung der Technokultur in der Hauptstadt als immaterielles Kulturerbe in Deutschland. „Die Entscheidung wird uns helfen, dass Clubkultur als wertige, schützenswerte und förderungswürdige Sparte anerkannt wird“, teilte ein Mitglied des Vorstands der Clubcommission der dpa mit. „Während Opern, Theater und Konzerthäuser seit jeher als Teil der Kultur anerkannt sind, haben Musikclubs damit zu kämpfen, selbstverständlich als vollwertiger Teil der Kultur betrachtet zu werden.“ Die Anerkennung sei für die Szene ein „weiterer Meilenstein“.

Die Berliner Technokultur zählt etwa neben dem Bergsteigen in Sachsen nun zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Die Kulturministerinnen und -minister von Bund und Ländern haben das bundesweite Verzeichnis am Mittwoch entsprechend erweitert. Seit 2003 gibt es ein Abkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes der Unesco, der für Kultur zuständigen Organisation der Vereinten Nationen. Deutschland ist seit 2013 Vertragspartei. Das bundesweite Verzeichnis mit nun 150 Einträgen würdigt kreative, inklusive und innovative Kulturformen.