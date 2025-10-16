weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  3. Störung behoben: Berliner Ringbahn fährt wieder

Weiche repariert, endlich freie Fahrt: Nach diversen Ausfällen und Verspätungen rollen die S-Bahnen auf dem Ring wieder planmäßig.

Von dpa 16.10.2025, 03:59
Die Weichenstörung bereitete erhebliche Probleme auf dem Berliner S-Bahn-Ring. (Symbolbild)
Die Weichenstörung bereitete erhebliche Probleme auf dem Berliner S-Bahn-Ring. (Symbolbild) Paul Zinken/dpa

Berlin - Pendlerinnen und Pendler in Berlin können aufatmen: Die defekte Weiche am Südkreuz ist pünktlich zum Start des Berufsverkehrs repariert worden. „Der Zugverkehr der Linien S41, S42, S45 und S46 wird ab Betriebsbeginn nach heute gültigem Fahrplan aufgenommen“, teilte die Bahn mit. 

Der technische Defekt war am Dienstagnachmittag aufgetreten. Seither mussten Fahrgäste auf dem S-Bahn-Ring erhebliche Einschränkungen in Kauf nehmen. Auf mehreren Linien kam es zu Ausfällen und Verspätungen.