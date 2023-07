Morgentau hängt am frühen Morgen in Berlin-Zehlendorf über einem Feld.

Berlin - Wegen des herumstreunenden mutmaßlichen Raubtiers hat die Berliner Polizei am späten Donnerstagabend ihre Warnung erneuert. „Bitte meiden Sie die südlichen Waldgebiete Berlins über die Stadtgrenze hinaus“, teilten die Beamten kurz vor Mitternacht auf Twitter mit. Und: „Unsere Kollegen bleiben in der Nacht weiter vor Ort im Einsatz und setzen morgen früh die Suche fort.“ Hinweisen aus der Bevölkerung werde weiter nachgegangen, hatte eine Polizeisprecherin zuvor gesagt. Bei dem Tier, das am frühen Donnerstagmorgen erstmals gesehen worden war und in Berlin und Brandenburg unterwegs ist, könnte es sich um eine Löwin handeln.