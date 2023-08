Berlin - Zum Saisonauftakt begeben sich die Berliner Philharmoniker unter Leitung von Chefdirigent Kirill Petrenko an diesem Freitag (18.30 Uhr) auf Heldensuche. Die Spielzeit unter dem Motto „Heroes“ befasst sich mit Heldentum in der Musik und will dort Heldinnen und Helden nicht nur entdecken. Zugleich soll hinterfragt werden, was sie zu ihren Taten bewegt hat und wie sie heute wirken.

Auf dem Programm stehen dafür „Ein Heldenleben“ von Richard Strauss (1864-1949) und die „Mozart-Variationen“ von Max Reger (1873-1916). Strauss legte mit seinem Werk laut Programm ein Selbstporträt vor, was ihm den Vorwurf des Größenwahns eingetragen habe. In den einzelnen Teilen der Tondichtung geht es um den Helden selbst, seinen Widersacher, die Gefährtin, seine „Friedenswerke“ oder „Weltflucht und Vollendung“.

Die Saisoneröffnung des weltberühmten Orchesters kann nicht nur in Berlin erlebt werden. Das Konzert wird live in rund 100 Kinos übertragen. Damit ist das Konzert auf Leinwänden vom Bali-Kino Alzey bis zum Filmtheater Winterberg zu sehen und zu hören. Zudem schalten sich Kinos in Österreich, der Schweiz und den Niederlanden dazu.