Berlin - Die Jusos wollen am Samstag (09.30) in Berlin über die Koalitionsverhandlungen von SPD und CDU Berlin beraten. Erwartet wird, dass sich die Berliner Jusos bei ihrer Delegiertenkonferenz deutlich gegen ein schwarz-rotes Bündnis aussprechen werden. Zu der Konferenz werden die Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe und der Berliner Wirtschaftsstaatssekretär Michael Biel erwartet, die beide an den Verhandlungen beteiligt sind. SPD-Landeschefin Franziska Giffey hatte ihre Teilnahme aus Termingründen abgesagt.

Die SPD-Jugendorganisation hatte bereits eine Kampagne gegen die Zusammenarbeit mit der CDU angekündigt. In einigen SPD-Kreisverbänden regt sich ebenso Widerstand. CDU und SPD hatten ihre Verhandlungen am vergangenen Donnerstag aufgenommen. Über das Ergebnis der Gespräche soll bei der SPD in einem Mitgliedervotum abgestimmt werden, das Ergebnis soll am 23. April vorliegen.