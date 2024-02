Berlin - Die Berliner Grünen haben bei ihrer Mitgliederzahl eine neue Höchstmarke erreicht. Inzwischen habe die Partei mehr als 13.000 Mitglieder, teilten die Vorsitzenden Nina Stahr und Philmon Ghirmai am Dienstag mit. In den vergangenen Wochen habe es viele Neueintritte gegeben. Und der Zulauf bleibe ungebrochen. „Damit markieren wir einen weiteren Meilenstein beim Wachstum unserer Partei“, so die beiden Vorsitzenden. „2017 waren wir noch 6000 Mitglieder und haben unsere Größe seitdem mehr als verdoppelt.“

Die vielen Neueintritte in letzter Zeit zeigten, dass die Botschaft der Grünen von ökologischer Verantwortung und sozialem Zusammenhalt bei immer mehr Menschen ankomme, meinten Stahr und Ghirmai. „Das steigende Interesse an einer Mitarbeit bei uns bestärkt uns, weiter für unsere Demokratie und gegen Rechtsextremismus zu kämpfen.“