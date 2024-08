In Berlin wurden in den ersten sechs Monaten unterm Strich mehr Gewerbe an- als abgemeldet. Es kamen besonders viele neue Autowerkstätten hinzu.

Berlin - Die Zahl der Gewerbe in Berlin ist im ersten Halbjahr gestiegen. Zwar wurden mit fast 21.600 in etwa so viele gewerbliche Betriebe angemeldet wie im Vorjahreszeitraum, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte. Die Zahl der Abmeldungen ging in den ersten sechs Monaten dieses Jahres aber um 5,6 Prozent zurück auf rund 15.600. Dabei handelte es sich in den allermeisten Fällen um vollständige Aufgaben der jeweiligen Tätigkeit. Die meisten Gewerbeanmeldungen gab es der Statistik zufolge im Handel sowie bei Kfz-Werkstätten. Bei mehr als 90 Prozent aller Anmeldungen ging es um Neugründungen.