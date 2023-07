Das Sommerbad Neukölln. Der Eintritt in Berliner Freibäder ist ab Samstag nur noch mit einem Ausweis möglich.

Berlin - Nach wiederholter Gewalt ist der Eintritt in Berliner Freibäder ab diesem Samstag (15.7.) nur noch mit einem Ausweis möglich. Das teilten die Berliner Bäder-Betriebe am Freitag mit. Neben dem Personalausweis könnten Besucherinen und Besucher ihren Führerschein oder einen Schülerausweis vorzeigen. Um überfüllte Bäder zu vermeiden, sollten zudem künftig deutlich früher als bislang Einlass-Stopps verhängt und das Sicherheitspersonal aufgestockt werden, hieß es weiter. Nach Angaben der Senatsinnenverwaltung sollen zudem an vier Schwimmbädern mobile Polizei-Wachen aufgestellt werden.