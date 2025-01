Berlin - Als Reaktion auf die Kürzungen in der Hauptstadt-Kultur will das Berliner Ensemble einmalig Gäste auf seiner Bühne übernachten lassen. Das Theater am Schiffbauerdamm hat dafür eine Versteigerung gestartet. Einstiegsgebot: 250 Euro. Bis zum 20. Januar könnten auf der Plattform Ebay Gebote abgegeben werden, teilte das Theater mit.

Intendant Oliver Reese begründet die ungewöhnliche Idee mit den Sparmaßnahmen des Berliner Senats, die sich auf das Theaterbudget auswirken. „Deshalb dachten wir, wir nehmen uns die Anregungen aus der Politik zu Herzen und suchen neue Betätigungsfelder.“

Den Zuschlag erhalte die meistbietende Person. Sie könne allein, zu zweit oder mit der Familie (maximal zu fünft) vom 28. auf den 29. Januar in einem Bett aus dem Möbelfundus auf der Bühne schlafen.

Hochzeitsnacht, Theatergeister oder Geburtstagsgeschenk

In der Anzeige werden Beispiele für die Übernachtung genannt: Hochzeitsnacht, eine Freude zum Geburtstag oder: „Sie möchten für Ihr Vorsprechen an der Schauspielschule in entsprechender Umgebung proben? Oder einfach den Theatergeistern aus über 130 Jahren Theater am Schiffbauerdamm näher kommen?“

Zum Angebot gehörten auch Karten für ein Theaterstück am 28. Januar vor der Übernachtung. Außerdem trage ein Ensemblemitglied ein Gute-Nacht-Gedicht vor dem Schlafengehen vor.

Insgesamt muss die Berliner Kultur im Haushalt 2025 rund 130 Millionen Euro einsparen, knapp zwölf Prozent ihres eigentlich angedachten Budgets. Von Kürzungen im Gesamtumfang von drei Milliarden Euro sind auch zahlreiche andere Bereiche in der Stadt betroffen.