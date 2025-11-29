Ehrenamtliche gibt es im Sportvereinen, in Schulen, in Nachbarschaften, Gemeinden bei der Feuerwehr oder in der Seelsorge. Heute sollen sie etwas zurückbekommen.

Ehrenamtliche gibt es im Sportvereinen, in Schulen, in Nachbarschaften, Gemeinden oder in der Seelsorge. (Symbolbild)

Berlin - Als Dank für ihr Engagement bekommen Ehrenamtliche in Berlin heute kostenlosen Eintritt und vergünstigte Tickets für diverse Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Insgesamt 142 Angebote stehen zur Wahl, wie die Kulturverwaltung mitteilte. Für geladene Ehrenamtliche findet eine zentrale Dankesveranstaltung statt.

Mit dabei sind zum Beispiel der Botanische Garten, die Berliner Bäder Betriebe, der 1. FC Union Berlin, Alba Berlin, das Grips Theater, das Zeiss-Großplanetarium und zahlreiche Museen. Teilweise ist eine Anmeldung oder ein Nachweis des Engagements notwendig.

In Berlin engagieren sich den Angaben der Verwaltung zufolge rund 1,1 Millionen Menschen ehrenamtlich. Berlins Regierender Bürgermeister sprach ihnen in einer Mitteilung seinen Dank aus. „Ehrenamtliches Engagement ist für das Funktionieren unseres Gemeinwesens, unsere Demokratie und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft unverzichtbar – gerade in Zeiten, in denen Polarisierung und Desinformation spürbar zunehmen“, so der CDU-Politiker.