Berlins CDU-Landeschef Kai Wegner ist mit dem Wahlergebnis seiner Partei in der Hauptstadt nicht zufrieden. Fehler sieht er nicht zuletzt bei der Bundes-CDU.

Berlins CDU-Landeschef Kai Wegner will seinen regierungspolitischen Kurs fortsetzen. (Archivbild)

Berlin - Berlins Regierungschef und CDU-Landesvorsitzender Kai Wegner sieht keinen Grund für Kurskorrekturen bei seiner Regierungspolitik. „Hinter uns liegt ein Wahlkampf, der von Bundesthemen und einer starken Polarisierung geprägt war. Um es klar zu sagen: Für die CDU Berlin hätte ich mir ein besseres Ergebnis gewünscht“, sagte er. „Der gestrige Abend ist für mich Ansporn, unsere Regierungsarbeit entlang pragmatischer Problemlösungen fortzusetzen.“

Die CDU hat bei der Bundestagswahl mit 18,3 Prozent etwas besser abgeschnitten als bei der vergangenen Wahl (17,2 Prozent). Stärkste Partei in Berlin wurde allerdings die Linke mit 19,9 Prozent.

„Manche inhaltliche Ausrichtung der Bundes-CDU im Wahlkampf haben offenkundig nicht hin zur CDU mobilisiert - erst recht nicht in einer Großstadt wie Berlin“, sagte Wegner.

Wegner wünscht sich schnelle Regierungsbildung

„Für uns in Berlin geht es jetzt darum, mit einem klaren Fokus unsere Arbeit hier in der Stadt fortzusetzen“, so der CDU-Landeschef. „Für den Bund hoffe ich, dass es jetzt zu einer zügigen Bildung einer stabilen Bundesregierung unter der Führung von Friedrich Merz kommt.“

Wegner sieht in seiner schwarz-roten Regierungskoalition ein Vorbild für den Bund: „Union und SPD stehen in Berlin für eine stabile und verlässliche Regierung, die die Probleme konsequent angeht“, sagte er. „Ich bin davon überzeugt, dass eine schwarz-rote Koalition auch im Bund die besten Lösungen für die zahlreichen Probleme in unserem Land bietet.“

Jetzt gelte es, gerade in Zeiten von Verunsicherung und Spaltung, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. „Die Menschen erwarten eine Kursänderung in der Wirtschafts-, der Sozialpolitik und eine andere Migrationspolitik.“