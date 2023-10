Berlin - Das Berliner Abgeordnetenhaus widmet sich am Donnerstag (ab 10.00 Uhr) einmal mehr der Mietenpolitik. In der Aktuellen Stunde wollen die Abgeordneten über die Frage debattieren, was die Politik gegen steigende Mieten in der Stadt tun kann. Grüne und Linke haben die Debatte beantragt: Sie werfen dem schwarz-roten Senat vor, nicht genügend zu tun, um Bürger vor hohen Mietbelastungen zu schützen. Die beiden Oppositionsparteien kritisierten zuletzt besonders lautstark, dass auch bei den kommunalen Wohnungsgesellschaften Mieterhöhungen bevorstehen.

Eine neue Kooperationsvereinbarung mit dem Senat gestattet den städtischen Gesellschaften ab 2024 eine jährliche Erhöhung um 2,9 Prozent. Auf der anderen Seite bekommen deren Mieterinnen und Mieter die Möglichkeit, ihre Miete abzusenken, wenn sie 27 Prozent ihres Netto-Einkommens erreicht. Bisher galt eine Grenze von 30 Prozent. Die vor kurzem geschlossene Vereinbarung soll zunächst bis Ende 2027 gelten. Die städtischen Gesellschaften verfügen zusammen über rund 358 000 Wohnungen. Das ist etwa ein Fünftel des Berliner Wohnungsbestandes.