Berlin - Das Berliner Abgeordnetenhaus beschäftigt sich am Donnerstag (ab 10.00 Uhr) mit dem Polizeieinsatz bei den Demonstrationen am 1. Mai. Auf Antrag der CDU-Fraktion debattieren die Parlamentarier gleich in der Aktuellen Stunde zu Beginn der Plenarsitzung über das Thema.

Für den schwarz-roten Senat nimmt Innensenatorin Iris Spranger (SPD) dazu Stellung. Sie hatte sich ausgesprochen zufrieden über den Verlauf der Demonstrationen geäußert. Rund um den 1. Mai hatte es in diesem Jahr so wenig Zwischenfälle und Randale gegeben wie schon lange nicht mehr.



Die Abgeordneten kommen am Donnerstag zu ihrer ersten Plenarsitzung nach der Wahl des CDU-Landeschefs Kai Wegner zum Regierenden Bürgermeister zusammen. Wegner hatte vor zwei Wochen erst im dritten Wahlgang die nötige Mehrheit bekommen. Der schwarz-rote Senat hat inzwischen seine Arbeit aufgenommen.

Auf der Tagesordnung der Plenarsitzung stehen unter anderem auch die Debatte über die Arbeit des Bürger- und Polizeibeauftragten und über das vom schwarz-roten Senat geplante Gesetz zur gebührenfreien Hortbetreuung in der dritten Klasse. Bisher ist sie in Berlin nur für Schülerinnen und Schüler der ersten beiden Klassen kostenlos.

Anders als zunächst geplant steht die erste Lesung zum Mobilitätsgesetz nicht mehr auf der Tagesordnung. Es sollte um zwei Kapitel zum Wirtschaftsverkehr und zu Neuer Mobilität ergänzt werden. Der schwarz-rote Senat beschloss am Dienstag allerdings, den Gesetzentwurf, auf den sich Rot-Grün-Rot verständigt hatte, noch nicht im Parlament behandeln zu lassen. Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) will ihn noch einmal auf den Prüfstand stellen.